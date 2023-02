Pd, Bonaccini verso la vittoria. Poi un partito a Sx con il M5S. Esclusivo

Primarie Pd, verso la vittoria di Bonaccini. Ecco le anticipazione di Affaritaliani.it



Che cosa accadrà dopo la quasi certa vittoria di Stefano Bonaccini alle primarie del Pd? In molti se lo chiedono, cerchiamo di dare qualche risposta. Impossibile una clamorosa scissione tra i Dem, Elly Schlein guiderà semmai la minoranza interna. Quello che resta di Articolo 1 tornato nel Pd potrebbe anche restare, appunto come parte della minoranza di sinistra. Bonaccini cercherà un'intesa con il nascente partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi, una nuova formazione politica riformista e liberale. E a sinistra? Il modello è quello del Lazio dove Donatella Bianchi dei 5 Stelle è stata sostenuta anche dalla lista Polo Progressista di Sinistra & Ecologista.



In sostanza, dovrebbe nascere da quel che resta di Articolo 1 non tornato a casa una formazione di sinistra pronta ad allearsi alle Comunali, Regionali e poi alle Politiche (forse anche alle Europee) con i 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma sarà un nuovo soggetto politico, Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e i Verdi resteranno al fianco dei Dem, proprio come è accaduto alle Regionali nel Lazio dove si sono addirittura alleati con Azione e Italia Viva a sostegno di Alessio D'Amato. Nessuna intesa invece con Unione Popolare di Luigi De Magistris e tantomeno con Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo e Francesco Toscano.