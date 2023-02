"La guerra si ferma non inviando armi". Sabato in piazza a Roma

Giusto inviare armi all'Ucraina? Vota!



C'è un pezzo di Italia che non ci sta. Non ci sta a continuare a inviare armi all'Ucraina e a sottostare ai diktat degli Stati Uniti d'America, della Nato e dell'Unione europea. Un'Italia che si ritrova in piazza sotto lo slogan "La guerra si ferma non inviando armi". L'appuntamento è per sabato 25 febbraio alle ore 15 in piazza SS Apostoli a Roma.

La manifestazione viene organizzata da Democrazia Sovrana Popolare e il fondatore, Francesco Toscano, spiega in un audio ad Affaritaliani.it i motivi per cui è necessario scendere in piazza per fermare la guerra e soprattutto per fermare subito l'invio di armi a Kiev.