Pd, confermata l'indiscrezione di Affari: Schlein indica Boccia al Senato

Pd, Boccia: "Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito che avrà come punto riferimento costante le piazze"

Nessuna sorpresa. Come anticipato ieri da Affaritaliani.it Francesco Boccia è il nuovo capogruppo al Senato del Pd. L'assemblea lo ha eletto per acclamazione. "Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia", ha detto la neo segreteria dem Elly Schlein, indicando Boccia capogruppo.

"Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone", ha rimarcato Schlein.

“Ho ringraziato Elly Schlein per avermi proposto come capogruppo al Senato e tutti i miei colleghi, a partire da Simona Malpezzi, per avermi sostenuto. Un bel segnale”, ha dichiarato invece Boccia a margine della nomina. “Ora iniziamo un lavoro parlamentare in raccordo con il partito che avrà come punto riferimento costante le piazze, i luoghi dei bisogni degli italiani. Noi iniziamo un lavoro, tutti insieme, che rafforzerà la presenza Pd ovunque, anche nelle aule parlamentari, già a partire dai prossimi giorni”.