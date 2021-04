Pd, "Csm? Molte opacità e lati oscuri. Magistratura in crisi di credibilità"

Affaritaliani.it ha chiesto un commento a Valter Verini, tesoriere nazionale del Partito Democratico e deputato della Commissione Giustizia di Montecitorio, sul caso Csm e sulle ultime rivelazioni di oggi. "È una situazione con molte opacità e lati oscuri. È necessario fare chiarezza, e che si accertino tutti gli aspetti e le manovre che ci sono stati e ci sono in questa vicenda", afferma il deputato Dem.



Che aggiunge: "In questo momento la magistratura vive una crisi di credibilità. La stragrande maggioranza dei magistrati svolgono il loro lavoro al servizio della Giustizia. Gli stessi nuovi vertici dell'Anm sono impegnati in un'opera di rinnovamento. La Politica deve chiedere chiarezza e accompagnare questa fase senza ingerenze improprie, senza destabilizzazioni ma con un'azione di riforma in grado di tutelare pienamente le istituzioni, di difendere l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura e ricostruire un sistema giudiziario pienamente rispondente ai principi della Costituzione".