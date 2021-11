Pd, Delrio: "Nessun proposito di dividere il partito"

Precisazione di Graziano Delrio, deputato del Partito Democratico, ex capogruppo ed ex ministro

Con riferimento all’articolo da voi pubblicato ieri, martedì 23 novembre, devo precisare che Comunità Democratica è nata allo scopo di contribuire alla riflessione “per e nel” Pd. Intendiamo partecipare al percorso dal basso delle Agorà, così importante per riconciliarsi con la democrazia partecipativa che rimane una sorgente di risposte alla crisi dei partiti, riscoprendo il vantaggio di essere una casa comune di molte culture e provenienze. Comunità democratica vuole essere un’occasione di dibattito sulle idee, sul nostro impegno per il futuro nello spirito unitario indicato dal segretario e a sostegno dello sforzo del segretario. Assegnarci propositi di divisione nel partito non corrisponde affatto alla realtà.



Graziano Delrio