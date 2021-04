Pd e 5 Stelle blindano Speranza. Per Letta se cade lui cade Draghi

La svolta. "Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie alle vaccinazioni. Tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino". Con queste parole, pronunciate nell'informativa alla Camera, il ministro della Salute Roberto Speranza, strenuo sostenitore della linea delle restrizioni e del rigore nella lotta alla pandemia, apre (finalmente) alle riaperture, graduali, a partire da maggio. D'altronde la poltrona di Speranza, nonostante le numerose polemiche e gli attacchi arrivati da più parti, non è mai stata in discussioni.



Fonti qualificate del Pd spiegano ad Affaritaliani.it che i Dem hanno "piena fiducia" nel titolare della Salute e che lo stesso Enrico Letta ha più volte chiarito che "speranza non si tocca, a meno che non si voglia mettere in crisi l'assetto del governo Draghi". Dietro, ci sarebbe la strategia del leader del Pd di allargarsi a sinistra e far rientrare gli ex di Mdp e Articolo 1. Anche i 5 Stelle, a parte forse il sottosegretario Pierpaolo Sileri che potrebbe ambire a diventare ministro, difendono a spada tratta Speranza, che - ricorda un parlamentare grillino, "era l'alleato numero uno di Conte presidente del Consiglio". Altre fonti del Pd liquidano i recenti attacchi di Salvini e della Lega al ministro Speranza come "la solita strategia dei sovranisti, che hanno bisogno di un nemico per la loro propaganda". D'altronde proprio un leghista, Claudio Borghi, ha spiegato molto bene ad Affaritaliani.it che lo stesso Speranza, come "tutti sanno", è rimasto ministro della Saluto "su chiara volontà e richiesta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

IL DISCORSO DI SPERANZA ALLA CAMERA

Speranza, 50 mln dosi entro giugno. Eta' criterio giusto - Nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticipera' alcuni milioni di dosi che per l'Italia significano circa 7 milioni. Prudenzialmente il commissario Figliuolo sta lavorando a 45 mln dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce piu a rischio. Vaccinare i piu' anziani e' giusto e tutte le regioni devono attenersi a queste indicazioni". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera.

Speranza, errori in negoziazione Ue ma bene acquisto insieme - "Ci sono stati degli errori nelle negoziazioni europee ma fare da soli non sarebbe stato meglio. Comprare i vaccini insieme e' stato giusto a livello europeo. Ora stiamo rafforzando la capacita' italiana di produrre vaccini a partire da quello di Reithera". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera, sottolineando che serve pero' un'Europa "piu veloce e autorevole" ma - ha aggiunto - no alla guerra di tutti contro tutti e fare meglio non significa fare da soli".

AstraZeneca: Speranza, e' efficace, sicuro e salva vite - "In questa lotta contro il tempo e' fisiologico che dopo milioni di inoculazioni l'utilizzo di un vaccino possa essere rimodulato, e cio' e' necessario per un principio di precauzione. AstraZeneca, come tutti gli altri, e' efficace e sicuro e salva la vita delle persone, come dimostrano i risultati sul campo in Gb. Ci sono stati ritardi inaccettabili nelle consegne che ci servono". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera.

AstraZeneca: Speranza, 18 eventi fatali su 32 mln vaccinazioni - "Su 32 mln di vaccinazioni e 222 segnalazioni di eventi avversi per il vaccino di AstraZeneca ci sono 82 eventi avversi di cui 18 fatali: e' un fenomeno molto ridotto che non va sottovalutato, mantenendo alta la vigilanza. Ed i cambi di rotta nelle indicazioni del vaccino fanno parte di questa attenzione". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera.

Speranza, auspico presto chiarezza per iniziare a usare J&J - "L'auspicio e' che presto ci possano essere elementi di chiarezza che ci permettano di iniziare ad utilizzare un vaccino che sara' importante per la nostra campagna vaccinale, essendo monodose". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera in merito al vaccino J&J.

Speranza, road map per allentamento misure in modo unanime - L'ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: e' un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure troppo severe. Dobbiamo ascoltare il grido d'allarme dei medici che non possono essere lasciati solo in trincea. Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map per l'allentamento delle misure sempre approvate all'unanimita' dal Cdm". lo ha detto il ministro Speranza alla Camera.