Pd in silenzio su Fitto? Elly Schlein contro Giorgia Meloni: "L'ho chiamata ma è lei che non risponde"

Elly Schlein (segretaria del PD) contro Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio): "L'ho chiamata perché è una settimana che mi attribuisce cose che non ho mai fatto, cose che non ho mai detto e posizioni su Fitto che non ho mai assunto. Noi non abbiamo mai messo in discussione Fitto".

GUARDA IL VIDEO