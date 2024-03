Pd, il dilemma di Schlein per le Europee: con lei capolista donne a rischio

Pd, Schlein sfoglia la margherita: capolista o no alle Europee?

Per il Pd questa è una giornata cruciale, verranno sciolti gli ultimi dubbi sulla candidatura alle Europee della segretaria Elly Schlein, capolista o no? La leader dei dem - riporta il Quotidiano Nazionale - è alle prese con un complicato puzzle di candidature nelle cinque circoscrizioni, dove potrebbe concorrere a geometrie variabili. Al netto delle valutazioni sull’opportunità politica di accettare il terreno della personalizzazione plebiscitaria più consono alla premier Giorgia Meloni, per la leader dem si pone il problema pratico della concorrenza alle donne del partito, dato l’obbligo di preferenze con alternanza di genere.

"Sarebbe oggettivamente un problema di femminismo", manda a dire Pina Picierno, una di quelle cui Schlein - prosegue Qn - potrebbe sottrarre consensi. Di qui la possibilità di una posizione variabile della segretaria: potrebbe concorrere seconda o terza nel Nord-Ovest e Isole, capolista al Centro. Nel Nord-Ovest i posti sono 5. La presidente di Emergency Cecilia Strada ha accettato l’offerta di fare la capolista. Energia popolare (Ep) punta invece sul sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l’uscente Irene Tinagli, la più a rischio di vedersi togliere voti da Schlein, oltre al milanese Emanuele Fiano. Per guidare le liste del Nord-Est è in pole position il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.