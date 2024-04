Pd, Ilaria Salis candidata nelle isole. Europee, incontro Schlein-padre

Europee, Schlein sarà terza in lista e non capolista

Elly Schlein incontra il papà di Ilaria Salis. Lo annuncia il sito internet di Repubblica insieme all'ipotesi di una candidatura per le elezioni europee della donna in carcere a Budapest.

Repubblica parla di una stretta del Pd sulle liste, con la segretaria che potrebbe rinunciare alla corsa da capolista e la possibilità per Salis di essere presentata nelle isole.

Successivamente fonti Pd fanno sapere che la segretaria dem ha incontrato il padre di Ilaria Salis per parlare della "situazione incresciosa in cui si trova la figlia".

Come ha scritto Affaritaliani.it, Schlein saràà candidata come terza in lista. Prima una donna della società civile e secondo un uomo. Siccome nel Nord-Ovest (Ilaria Salis è lombarda) è occupato da Cecilia Strada, Salis sarebbe capolista nella circoscrizione delle isole.