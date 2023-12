Pd, in Basilicata si punta sull'amico di Gianni Letta. Schlein, addio primarie

Pd, la scelta del candidato in Basilicata fa discutere: Chiorazzo non è certo un progressista

Elly Schlein abolisce le primarie, quasi ovunque in vista delle prossime elezioni soprattutto Regionali e Comunali, le scelte dei candidati per i dem sono state fatte a tavolino. La segretaria cancella il sistema che proprio a lei ha permesso di ribaltare il pronostico della vigilia ed essere nominata leader al posto del favorito Stefano Bonaccini. A Firenze, ad esempio, - si legge su Il Corriere della Sera - le primarie per la scelta del candidato sindaco, appuntamento che un tempo aveva scritto la storia contemporanea dell’Italia degli anni successivi (partì da lì, nel 2009, l’ascesa di Matteo Renzi), non ci sono state: il partito s’è risparmiato carte, penne e calamai, e ha candidato l’assessora uscente al Welfare Sara Funaro. Niente gazebo neanche in Sardegna, dove il Pd ha scelto di sostenere la corsa della pentastellata Alessandra Todde alla presidenza della Regione. E nemmeno in Abruzzo, dove l’intesa di coalizione ha premiato la nomination di un candidato civico, l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico.

Ma il caso più clamoroso - riporta Il Fatto Quotidiano - è quello della Basilicata. Il prescelto di Schlein infatti è il cosiddetto "Re delle Coop bianche", Angelo Chiorazzo, il profilo sul quale il Pd punta per evitare la temuta débâcle alle Regionali. Ovvero, il fondatore della Cooperativa sociale Auxilium, vicepresidente del Potenza calcio, cresciuto nel mondo di Comunione e Liberazione, con ascendenze andreottiane e legami in tutto il mondo ecclesiale. "Ricordiamoci che oltre alle Europee ci sono le Regionali. E dobbiamo cercare di non perderle tutte". Nei colloqui riservati, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ci tiene a ribadire questo concetto. Chiorazzo è il fondatore della cooperativa sociale Auxilium, le ex Cascine, una holding di cooperative da 200 milioni di euro di fatturato, braccio secolare di Comunione e Liberazione a Roma. Molto legato in passato a Gianni Letta, a Tarcisio Bertone, ma anche a Clemente Mastella e Pier Ferdinando Casini, a Luigi Bisignani e ad Angelo Becciu, ha da sempre relazioni nell’alto clero e nelle organizzazioni ecclesiastiche.