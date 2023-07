Pd, la Campania sta con De Luca sull'autonomia: rivolta anti Schlein a Napoli

De Luca contro Schlein, la guerra intestina al Pd

Resa dei conti tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca, col Pd che potrebbe vivere alti momenti di tensione. Come scrive il Corriere della Sera, "Elly Schlein questa mattina chiuderà la due giorni contro l’autonomia differenziata organizzata aNapoli. Una manifestazione che ha sancito lo strappo definitivo tra il nuovo Pd e Vincenzo De Luca. Unico assente, insieme al figlio Piero, visto che nel rovente chiostro della fondazione Foqus, dove si tiene l’evento, ci sono proprio tutti: maggioranza e minoranza del partito (Michele Emiliano e Stefano Bonaccini tra gli altri, amici del governatore campano)".

Ma il punto è che la segretaria dem arriva in città e si ritrova con un nuovo fronte aperto: quello col gruppo regionale e con i segretari provinciali, Napoli compresa. "Che di fatto, nella guerra dei Roses in salsa democrat, si schierano con De Luca", sentenzia il Corriere della Sera. Nessuno degli uomini di De Luca si fa vedere ai Quartieri Spagnoli, complice un Consiglio regionale convocato in fretta e in furia che si sovrappone all'appuntamento organizzato nella cornice della fondazione Foqus. Frutto di un ordine di scuderia che sarebbe stato impartito dal governatore stesso nei giorni scorsi per manifestare il dissenso di parte della base campana rispetto al commissariamento, tra i primi atti decisi dalla segretaria Schlein, "cacicca ante litteram", come l'ha apostrofata il governatore campano.

Antonio Misiani prova a ricucire, ma al Corriere qualcuno sussurra "siamo difronte a un atto eversivo, altrove abbiamo commissariato per molto meno".