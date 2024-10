Anci, nella sfida tra Manfredi (Napoli) e Lo Russo (Torino) spunta Lepore, sindaco di Bologna. Inside

Il 20 novembre l'elezione del nuovo presidente dell'Anci



Continuano le manovre per l'elezione del nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Ieri, su Affaritaliani.it, Roberto Pella, deputato di Forza Italia, sindaco di Valdengo (Biella) e presidente facente funzione (visto che Antonio Decaro è stato eletto all’Europarlamento), ha affermato che non esiste alcuna regola (implicita) per cui ci debba essere un'alternanza tra un sindaco del Sud e uno del Nord. Come noto, la sfida - tutta interna al Pd più che mai lacerato - è tra Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino.



Nei prossimi giorni finiranno i congressi regionali e poi il prossimo 20 novembre ci sarà l'assemblea per l'elezione del successore di Decaro a Torino. Con il Centrosinistra, che a livello comunale vuol dire soprattutto Partito Democratico, diviso diventa decisivo il Centrodestra che comunque a livello comunale ha un numero inferiore di sindaci e non può ambire a esprimere il presidente dell'Anci. Il Nord, in maniera trasversale Centrodestra-Centrosinistra, a maggioranza non vorrebbe Manfredi presidente dei comuni italiani ma secondo quanto può riferire Affaritaliani.it non c’è sclerotizzazione per forza sul sindaco di Torino Lo Russo, che rimane l’alfiere del Settentrione, ma nel caso in cui non ci fossero i numeri si potrebbe anche trovare un terzo nome.



L'ipotesi spuntata nelle ultime ore - spiegano fonti Dem ad Affaritaliani.it - è quella del primo cittadino di Bologna Matteo Lepore, esponente del Pd ma geograficamente meno a Nord rispetto a Torino. Fonti del Centrodestra potrebbero accettare il compromesso su Lepore, mollando quindi Lo Russo, piuttosto che far eleggere presidente dell'Anci Manfredi. La partita è aperta e vedremo come finirà. Ma da oggi nella sfida tutta a sinistra tra Napoli e Torino si è inserita anche Bologna.