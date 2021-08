Pd, Letta rischia il ko a Siena. Dimissioni e sfida Pinotti-Bonaccini

Preoccupazione. Non allarme, ma preoccupazione sì. Evidente. Sincera. Incontrovertibile. Tra gli uomini del Partito Democratico che stanno accompagnando Enrico Letta nella campagna elettorale per le suppletive nel collegio della Camera di Siena serpeggia la paura che la vittoria non sia affatto scontata. Anzi, le brutte sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Alle Politiche del 2018 questo collegio fu vinto dal Centrosinistra, vero, ma in tre anni e mezzo è cambiato il mondo e nel frattempo comuni importanti, a partire da Siena per arrivare a Cortona, sono passati nelle mani del Centrodestra. Senza considerare tutte le polemiche legate al caso Monte dei Paschi che sicuramente non aiutano, anzi danneggiano, la campagna elettorale del Pd.



Non solo, a sinistra dovrebbero esserci due candidati pericolosi che potrebbero sottrarre consensi al segretario Dem, uno di Potere al Popolo e Marco Rizzo (in persona), segretario del Partito Comunista che in Toscana è capace di sfiorare addirittura il 3%. Se a tutto questo aggiungiamo che l'uomo scelto dal Centrodestra unita, Tommaso Marrocchesi Marzi (clicca qui per leggere l'intervista di Affaritaliani.it), sta girando il territorio da mesi ed è un autoctono senese che conosce benissimo i problemi del territorio (non come Letta catapultato da Roma e da Parigi), è ben chiaro perché tra i Dem regna la preoccupazione. In molti già si chiedono che cosa accadrebbe in caso di sconfitta del segretario del Pd. Dimissioni immediate e irrevocabili senza e senza ma, su questo non ci sono dubbi.



"E' palese", spiegano fonti Dem. A quel punto si arriverebbe al congresso vero con l'elezione del nuovo segretario probabilmente a novembre, con le primarie a ottobre (Covid-19 permettendo). E la sfida, potrebbe sembrare fantascienza ma non è affatto, sarebbe quasi certamente tra l'ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, franceschiniana doc, è Stefano Bonaccini come candidato degli ex renziani di Base Riformista (anche se Dario Nardella, sindaco di Firenze, proverebbe a sfidare il presidente della Regione Emilia Romagna). Una competizione molto aperta che cela anche due visioni diverse sulle alleanze. Per i franceschiniani di Pinotti la strada è quella di costruire un'alleanza stabile e organica con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, gli ex renziani sono invece più scettici sui pentastellati e guardano maggiormente ai movimenti al centro.



Il collegio elettorale è formato dal territorio di 35 comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fiorentino, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Cortona, Foiano della Chiana, Gaiole in Chianti, Lucignano, Marciano della Chiana, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.