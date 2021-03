Pd, Letta: "Salvini? Lo vedo in difficoltà. E le risposte di Draghi..."

Governo: Letta, risposte Draghi a Salvini ragione sostegno Pd

"Draghi sta rispondendo a Salvini in un modo che spiega il nostro sostegno a questo governo". Lo ha detto il segretario Enrico Letta in collegamento con i circoli del Pd di Firenze

Governo: Letta, Salvini non sa come agire, è in difficolta'

"Vedo la Lega in difficolta', gli atteggiamenti di Salvini sono quelli di chi non sa come prendere questa situazione. E Draghi gli sta rispondendo con una precisione che rafforza la nostra idea di sostegno al governo". Lo ha detto il segretario Enrico Letta in collegamento con i circoli del Pd di Firenze.

Pd: Letta, deve saper guidare o sara' subalterno e finira'

"Dobbiamo stare dentro un percorso di ricerca della innovazione politica". Lo ha detto il segretario Enrico Letta in collegamento con i circoli del Pd di Firenze. "Noi dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo avere l'ambizione di guidare altrimenti ci spaccheremo e questo disegno sara' finito. Dobbiamo avere l'ambizione di guidare e di avere una visione di Paese. Altrimenti saremo subalterni", avverte Letta.

PD: LETTA, 'MI SENTO COME LA MAMMA DI 'GOODBYE LENIN''

"A proposito dei sette anni in cui sono stati fuori: mi sento come la mamma di 'Goobye Lenin', il film. Molti mi trattano come lei, quella a cui tiravano fuori i cetriolini".

Pd: Letta, in 10 anni nessuna donna. Tema determinante

"Un Partito democratico non e' nemmeno la questione delle tre ministre, che e' stata importante per fare deflagrare il problema. Ma negli ultimi dieci anni il Pd ha fatto tre congressi in cui si sono confrontati nove segretari, nove maschi". Lo ha detto il segretario Enrico Letta in collegamento con i circoli del Pd di Firenze. "In dieci anni non siamo riusciti a tirare fuori nemmeno un candidato perdente alla segreteria del Partito Democratico", ha aggiunto. "La questione dei capigruppo e' una questione nostra, le scelte si stanno facendo, martedi' faranno una scelta anche alla Camera, dopo quella fatta al Senato. Questa e' una questione determinante come l'asse del motore di una macchina"

Pd: Letta, dal vademecum all'algoritmo per bandiera modernita'

"Con il digitale non si sostituisce la presenza fisica, ma aggiunge qualcosa". Lo ha detto il segretario Enrico Letta in collegamento con i circoli del Pd di Firenze. "Vorrei che il Pd possa riprendere in mano la bandiera della modernita'. Dobbiamo prendere sul serio l'idea del vademecum perche' e' il punto di partenza per l'algoritmo. Se funziona ci dimostra che il metodo e' quello giusto e quando cominceremo la discussione nelle Agora' democratiche da luglio a dicembre, rendera' migliore il nostro partito di popolo", ha aggiunto.

GOVERNO: LETTA, 'NON ABBIAMO PERSO LA PARTITA, I DUE CAMPI SI EQUIVALGONO'

"Guardando i sondaggi di oggi, se uno mette insieme i due campi, i due campi si equivalgono, non abbiamo perso la partita. Dobbiamo trovare il modo di tenere insieme il campo e dargli una dinamica in avanti, non sul minimo comune denominatore".

PD: LETTA, 'COSTRUIRE PARTITO IN CUI GLI ISCRITTI CONTANO'

"Dobbiamo costruire un partito in cui gli iscritti contano, sono ascoltati e possono decidere insieme ai dirigenti. Il meccanismo del digitale lo consente. Se lo facciamo è una rivoluzione e siamo in grado di salvare la democrazia rappresentativa innovandola".