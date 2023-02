Pd, parte l'era Schlein: al lavoro sulla squadra. Dal lavoro alle donne: temi

Parte l'era di Elly Schlein: la rivoluzione "rosa" del Partito Democratico

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico e da oggi inizia ufficialmente la sua "nuova era". I dem sono infatti già al lavoro sulla costruzione della nuova squadra che parte dal "popolo delle primarie", quello che le ha permesso di vincere nonostante il voto dei circoli fosse stato favorevole all'avversario, Stefano Bonaccini. La sfida, ora che è segretaria, è tenere unito il partito. E come? Con "spalle larghe e magari uno stomaco di ferro". E l'appoggio della maggioranza degli iscritti aiuterebbe molto. Ecco che, come prima mossa, Schlein ha annunciato che riaprirà il tesseramento, per fare in modo che chi l'ha scelta nei gazebo "entri a far parte di questa comunità".

Inizia la nuova era di Elly Schlein: guarda il video della conferenza

La prima giornata da segretaria è stata scandita dalle riunioni con lo staff e dalle telefonate. Schlein ha avuto prima un cordiale colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi ha ricevuto una chiamata dalla premier Giorgia Meloni che successivamente ha spiegato di aspettarsi una "opposizione durissima" dal nuovo Pd. Poi il totonomi per la nuova squadra: secondo quanto scrive l'Ansa si parla del deputato Marco Furfaro come vicesegretario o come coordinatore della segreteria, del deputato Marco Sarracino all'organizzazione, del deputato Alessandro Zan con per la delega ai diritti, dell'ex sindaca di Crema Stefania Bonaldi per quella ai territori. Ma non solo. Per il "capitolo capigruppo" circola il nome di Francesco Boccia per il Senato e si fanno quelli di Chiara Braga, Chiara Gribaudo o Michela Di Biase per la Camera. Debora Serracchiani, che guida i deputati, si è già detta pronta a mettere il mandato a disposizione della nuova segretaria. L'ingresso ufficiale alla guida del partito ci sarà il 12 marzo: la proclamazione in assemblea metterà il timbro sul voto nei gazebo. I dati finali ufficiali sono: Schlein al 53,75% e Bonaccini al 46,25%. L'affluenza è stata di 1.1 milioni di elettori.

Elly Schlein nuova segretaria: il programma

Dal lavoro alla riforma fiscale, dall' ecologia alla parità di genere, fino all'Ucraina: ecco il programma di Schlein sintetizzato da Ansa.

- NUOVO CONTRATTO SOCIALE CONTRO DISUGUAGLIANZE. SANITA' - Combattere diseguaglianze e discriminazioni attraverso "un nuovo contratto sociale". Redistribuzione di ricchezze, sapere, potere e tempo. Più investimenti nella sanità pubblica.

- REDDITO DI CITTADINANZA E SCUOLA - Migliorare il reddito di cittadinanza. Investire nella scuola pubblica come strumento di emancipazione sociale. Ridare "dignità" al ruolo dei docenti. Meno alunni nelle classi. Più tempo pieno. Garantire libri di testo, insegnanti di sostegno, rette universitarie per i fragili

- PROGRESSIVITÀ FISCALE - Fisco più equo ed efficiente. Spostare il carico fiscale dal lavoro alle rendite e alle emissioni inquinanti. Stop regimi di favore. Lotta agli evasori. Allineare la tassa su donazioni-successioni agli altri grandi Paesi Ue.