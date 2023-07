Pd, Schlein rischia la scissione prima delle Europee. I nomi di chi se ne va

Pd, segertaria sotto accusa. Il retroscena

Stefano Bonaccini a Cesena ha lanciato “Energia Popolare”, la sua corrente nel Pd, che ha visto anche il ritorno di Romano Prodi. L'ex premier ha poi bacchettato i Dem per gli errori commessi negli ultimi anni. Ma quanto accaduto ieri a Cesena è un duro colpo per la segretaria Elly Schlein.



Il "pericolo" non arriva dal Governatore dell'Emilia Romagna, con il quale è stata siglata una sorta di tregua almeno fino alle Europee (probabile Bonaccini capolista nella circoscrizione Nord-Est), ma dalla vera e propria corrente di cattoli del Partito Democratico guidata da Lorenzo Guerini, Graziano Delrio, Pierluigi Castagnetti e della quale fa parte anche l'ex sindaco di Torino Piero Fassino.