Pd, Schlein si gioca la carta del governo ombra: "La nostra contromanovra"

Pd, Schlein: "Sul premierato Meloni mente. Anche un bimbo capisce che la riforma toglie potere al Quirinale"

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni. La segretaria del Pd si gode il successo della manifestazione a Roma contro il governo e rilancia. "L’unità - spiega la segretaria dei dem a Il Corriere della Sera - si è trovata sul premierato. Una proposta di riforma costituzionale che non esiste in nessun altro paese e scardina l’equilibrio tra i poteri dello Stato". La segretaria del Pd dice che è inaccettabile che un governo menta a viso aperto agli italiani. "Quando dicono che questa riforma non intacca le prerogative del capo dello Stato mentono sapendo di mentire, perché anche un bambino capisce che se ci sono due figure istituzionali e una viene eletta dal Parlamento e l'altra direttamente dai cittadini, la prima viene inevitabilmente marginalizzata".

"Ciò significa, in parole povere, - prosegue Schlein a Il Corriere - che il capo dello Stato non potrà più svolgere il suo ruolo di garante e custode della Costituzione. La verità è che la destra ha sempre sognato di scardinare lacci e lacciuoli della Costituzione per andare verso il modello del capo solo al comando. Nella storia d’Italia è già accaduto e non è andata bene…". Per Schlein la strategia di Meloni è evidente: "Sono in imbarazzo per questa manovra, che è pessima. Ma se non sono capaci di governare è colpa loro, non della Costituzione". Poi annuncia che il Pd "sta preparando una contromanovra. Sanità, scuola, lavoro e misure per la crescita. Visto che il governo non ha un piano industriale, perché non incentiviamo la posa dei pannelli solari su edifici commerciali e industriali?". Sullo sciopero: "Meloni non si nasconda dietro il suo vicepremier Salvini: è chiaro che è in atto un attacco frontale ai diritti dei lavoratori. È un atteggiamento da bulli istituzionali".