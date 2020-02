Pd, Zingaretti vara la segreteria. Da Vanessa Camani a Marco Miccoli. I NOMI

Nicola Zingaretti lancia la nuova segreteria unitaria del Partito democratico: "E' importante affrontare i difficili appuntamenti che abbiamo davanti con spirito combattivo e unitario, impostando un lavoro che ormai e' proiettato nei territori per il rilancio dell'organizzazione, e di coordinamento dell'attivita' di governo e parlamentare", scrive in una nota il segretario del Pd. "Se Valentina Cuppi sara' eletta presidente, come ho proposto, avremo un vertice dell'Assemblea nazionale composto da tre donne. Ho fatto il massimo sforzo per promuovere organismi dirigenti finalmente unitari di tutto il Pd, proponendo figure nuove, parlamentari, dei territori, sindaci e amministratori che con diversi incarichi entreranno a far parte di questa squadra", aggiunge. "Nell'esecutivo per funzioni, nel rispetto dell'autonomia degli organismi, saranno invitati in maniera permanente tutti i rappresentanti delle organizzazioni delle autonomie locali come Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza Stato-Regioni, Mauro Bussone, presidente Uncem, Michele De Pascale, presidente UPI, Antonio Decaro, Presidente ANCI, Matteo Ricci, presidente ALI".

Di seguito la nuova segreteria Nazionale del Pd e un organismo esecutivo delle funzioni politiche e istituzionali. Sono membri della segreteria: Brenda Barnini, Welfare; Vanessa Camani, Turismo e Made in Italy; Caterina Bini, Enti Locali; Chiara Braga, Ambiente e coordinamento Ufficio per il Programma; Pietro Bussolati, Imprese e professioni; Marco Carra, Aree interne; Emanuele Felice, Economia; Emanuele Fiano, Esteri; Marco Furfaro, Comunicazione; Stefano Lepri, Terzo Settore; Marianna Madia, Innovazione; Virginio Merola - Aree Metropolitane; Marco Miccoli, Lavoro; Carmelo Miceli, Sicurezza; Nicola Oddati, Cultura e Coordinamento iniziativa politica; Roberta Pinotti, Riforma dello Stato; Camilla Sgambato, Scuola; Marco Simiani, Infrastrutture; Stefano Vaccari, Organizzazione; Antonella Vincenti, Pubblica Amministrazione; Rita Visini, Volontariato e politiche per la disabilita'. A questi nominativi andra' aggiunta la Portavoce della Conferenza delle donne democratiche che sara' eletta il 14 marzo prossimo, e il coordinatore dell'Assemblea Nazionale dei Sindaci che sara' eletta/o il 28 marzo. Il Segretario Nazionale ha nominato altresi' come Capo segreteria politica Michele Meta.