“Pensione minima a 1000 euro a tutti”, torna il Berlusconi "animale politico"

Elezioni politiche 2022, Silvio Berlusconi è già in campagna elettorale: promesse su pensioni

"Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c'è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c'è l'impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale", così Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in un'intervista al Tg5, lancia la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre.

All'indomani dello scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il leader di Forza Italia sceglie un tema molto popolare (cavallo di battaglia di Silvio da sempre) per chiedere consenso agli italiani. Una campagna che lo vedrà impegnato in prima persona come ha dichiarato.

“Le nostre liste saranno fatte come sempre di donne e di uomini di alto profilo, che hanno dimostrato con i fatti, nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale, di saper lavorare con competenza e con onesta', realizzando i traguardi che si erano dati e mantenendo gli impegni e le promesse che avevano fatto. Credo siano virtu' importanti anche - anzi soprattutto - in politica", afferma l'ex premier. Alla domanda se abbia gia' in mente qualche nome per la squadra di governo, Berlusconi aggiunge: "Naturalmente si', ma se le dicessi qualche nome metterei in imbarazzo persone che stanno ancora riflettendo".

Elezioni politiche 2022, Tajani: "Silvio Berlusconi si candiderà al Senato"

"Sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato". Cosi' il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, parlando di Silvio Berlusconi, coi cronisti a Palazzo Montecitorio.

Elezioni politiche 2022, Leo (FdI), aumento pensioni? Ok ma in modo compatibile

Ma all'ipotesi dei mille euro come pensione minima, c'è subito un distinguo proveniente dalla parte di FdI. "Bisogna vedere le compatibilita' finanziarie, ma di certo i pensionati vanno sostenuti fortemente. La nostra politica e' quella di sostenere stipendi e pensioni e ovviamente di abbassare le tasse, pero' lo dobbiamo fare trovando le risorse e le risorse ci sono. Gia' da una semplificazione e razionalizzazione fiscale arriverebbero risorse importantissime". Lo afferma, intervistato dall'Agi, il responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, commentando una delle proposte per il programma economico del centrodestra, lanciate dal leader di FI Silvio Berlusconi.