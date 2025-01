Pensioni, Cattaneo (FI) ad Affaritaliani.it: "Aumento età dal 2027? Un intervento del governo non è all'ordine del giorno"

"Il tema va ricondotto a quello che è e circoscritto come non prioritario e troveremo certamente il modo per proseguire con le priorità del programma elettorale nell'azione di governo"



"Si tratta di una polemica che si sta ridimensionando molto e si sta ricomponendo. Qualcuno ha pensato di farne motivo di strumentalizzazione". Così ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, sull'ipotesi che dal 2027 l'Inps alzi l'età per andare in pensione. "Le cifre vere sono molto diverse da quelle emerse. Comunque per noi come Forza Italia quello di un intervento del governo su questa materia non è all'ordine del giorno non essendo una priorità".



"Io ho contribuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra del 2022 e lo conosco perfettamente e la strada è quella di proseguire nel passaggio totale dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo. E comunque - conclude Cattaneo - a noi di Forza Italia interessa che vengano alzate le pensioni minime, questa è la vera priorità. Il tema va ricondotto a quello che è e circoscritto come non prioritario e troveremo certamente il modo per proseguire con le priorità del programma elettorale nell'azione di governo".



