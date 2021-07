Pensioni Quota 100 o Quota 41: sorpresa sull'Ape Sociale e... Riforma news

Tra quota 100 pensioni (38 anni di contributi e 62 di età anagrafica, addio a fine anno) e quota 41 per tutti (sarà o non sarà introdotta?) a godere è... l'Ape Sociale.

E' quasi certo il prolungamento per l'Anticipo pensionistico: almeno a tutto il 2022. Va detto che ad esso possono accedere alcune categorie di lavoratori in difficoltà dai 63 anni in su (come cassaintegrati o disoccupati e per i lavoratori che svolgono lavori gravosi).

Non solo. Le lavoratrici donne continuano ad avere (per tre anni) la possibilità di uscire a 58 anni d'età e 35 di contribuzione. Va però detto che questa opzione di pensione anticipata ha un calcolo dell'assegno interamente contributivo.

In tema di quota 41 (ossia in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica) come si diceva la strada resta in salita: i costi che porterebbe l'introduzione di questa riforma (4,3 miliardi di euro al primo anno e oltre 9,2 miliardi alla decima annualità) infatti frenano il governo, mentre i sindacati ne chiedono l'introduzione.