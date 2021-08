Gli anni di lavori effettuati e i relativi contributi pagati, non l’età anagrafica deve essere l’unico criterio per stabilire quando si può andare in pensione. Altrimenti si finisce per penalizzare pesantemente chi ha lavorato di più, per favorire chi ha lavorato di meno. Questo è evidente e fuori discussione per tutte le persone oneste e giuste.