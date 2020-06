"Per l'Italia nessun beneficio dall'Ue. L'uscita dall'Unione sarà inevitabile"

"Ormai, dopo quello che è successo con l'emergenza Covid-19, tutta la politica dei Paesi occidentali sta attraversando una fase di profonda instabilità", afferma ad Affaritaliani.it Nigel Farage, l'uomo che ha portato il Regno Unito fuori dall'Unione europea. Il leader della campagna pro-Brexit, parlando dell'Italia, ha le idee molto chiare: "Quello che è certo è che qualunque misura di aiuto prenderà Bruxelles per la crisi economica italiana non porterà stabilità". Poi la previsione: "Non so quando esattamente, non so a che punto, certamente non stanotte, ma alla fine l'Italia uscirà dall'Unione europea come abbiamo fatto noi. Forse ci vorranno anni, ma accadrà. L'appartenenza all'euro e alla moneta unica non porta alcun beneficio al vostro Paese. Questo è ormai sotto gli occhi di tutti". E infine Farage alla domanda se sarà Giuseppe Conte a portare l'Italia fuori dall'Ue risponde ridendo: "Not at all. Sarà un'altra persona, ma la strada è segnata".