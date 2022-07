Perrino su La7 incalza Forza Italia-Pd. Cattaneo e Bonafè eludono le domande

Conto alla rovescia verso le elezioni, l'intervento del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Omnibus su La7

"Ho la sensazione che il Partito Democratico voglia costruire un'area, il famoso campo largo, dei draghiani. Se questa ipotesi è vera - mettere insieme tutti quelli che fino all'ultimo hanno sostenuto il premier Draghi -, è lapalissiano che non c'è posto per i 5 Stelle". Lo ha detto il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Omnibus su La7.

Perrino poi ha chiesto ad Alessandro Cattaneo di Forza Italia se Silvio Berlusconi, che afferma che sta bene, che andrà in tv e che farà campagna elettorale, non abbia in mente di fare il premier. Risposta: "Lui per primo ha declinato questa circostanza, il suo ruolo sarà diverso". Ministro degli Esteri, chiede Perrino? "Lo vedremo, può fare quello che vuole". E ancora Perrino a Cattaneo, appoggereste Giorgia Meloni premier? "Il premier viene in un secondo momento", risponde Cattaneo. Berlusconi ha avanzato la possibilità che sia l'assemblea dei parlamentari a indicare il premier. Nei primi giorni della prossima settimana ci sarà l'incontro tra Berlusconi, Salvini e Meloni".

Perrino ha domandato a Simona Bonafè del Pd se il loro premier in campagna elettorale sarà Draghi o Letta, risposta: "Partire da chi condivide l'agenda Draghi e poi faremo le nostre riflessioni su chi sarà il premier".