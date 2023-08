Pier Silvio Berlusconi è l'unico l’Erede del Cavaliere

Se l’Erede vuole rafforzare sia il business che salvare Forza Italia non c’è altra strada

Pier Silvio Berlusconi l’Erede del cavaliere. Se vuole salvare “Forza Italia” deve scendere in campo. Pier Silvio Berlusconi (54) ha preso in mano Mediaset già da anni, tanto che il Cavaliere non entrava neppure più nella sua gestione “fidandosi completamente di lui”.

Adesso che il passaggio è avvenuto ha finalmente le “mani libere” per fare dell’impero televisivo privato quello che vuole. Ed i primi atti vanno proprio in direzione giusta. Pier Silvio parla infatti di “informazione popolare di qualità” che non è un ossimoro come si potrebbe pensare non approfondendo la questione.

Mediaset sta cambiando pelle e lo fa seguendo le indicazioni di una bussola chiara: basta con il trash, intendendo con questo termine l’attuale conduzione di programmi come l’Isola dei famosi. Sembra che Ilary Blasi ex Totti sia in via di defenestrazione definitiva mentre Barbara D’Urso è stata già fatta fuori sostituendola con Myrta Merlino.

“Informazione popolare di qualità” è una bella frase, quasi un motto, che può far crescere molto non solo la qualità ma anche il fatturato della grande azienda televisiva, perché gli spazi ci sono. Ma dietro a tutto questo c’è un convitato di pietra, diciamo così. Si tratta della politica. Pier Silvio su questo è stato piuttosto ambiguo alternando aperture (strategiche) a chiusure (tattiche). L’età per scendere in politica, come il padre, è perfetta. Ma se l’Erede vuole rafforzare sia il business che salvare Forza Italia non c’è altra strada.

Infatti il partito liberale fondato dal cavaliere è in lenta ma progressiva evaporazione stretto com’è tra la corazzata di fratelli d’Italia e l’incrociatore della Lega.