Pinotti: "In Afghanistan errori non solo da Biden. L'UE deve contare di più"

Roberta Pinotti, già Ministra della Difesa è intervenuta nel corso della seconda serata de “La Piazza”.

Incalzata dal direttore di affaritaliani.it Angelo Perrino sulla prospettiva di un'alleanza Pd/M5S, ha detto: “Io ho sempre pensato che quando ti proponi per governare insieme, per costruire una proposta per il Paese, poi non si possa che ragionare su come trovare obiettivi condivisi anche sul territorio. Non siamo ancora riusciti a farlo ovunque, ma non dobbiamo partire da formule precostituite come 'alleanza strategica'. Ci sono dei punti sui quali c'è forte intesa, dall'ambiente al sociale, e ci sono invece punti sui quali abbiamo idee diverse, ma si deve fare sintesi tra le posizioni”.

Commentando i sondaggi sulle amministrative di affaritaliani.it, Pinotti ha detto: “I sondaggisti fanno il loro mestiere, ma c'è sempre una parte insondabile, che si può conquistare in campagna elettorale: non c'è mai la certezza, si può sempre fare di più. Non c'è mai nulla di scontato. Anche qui a Bologna, dove mi trovo per la Festa dell'Unità e dove i sondaggi ci danno in forte vantaggio, si possono conquistare nuovi elettori”.

Da ex Ministro della Difesa, ha commentato così la situazione dell'Afghanistan: “Si tratta di un disastro epocale. Dopo 20 anni di impegno occidentale, non si poteva pensare a un ritiro così poco decoroso, con scene terribili e con un attentato purtroppo preannunciato, che non si è riusciti ad evitare”. Sulle responsabilità dei presidenti americani che hanno gestito la missione, Pinotti ha detto: “Gli errori di Biden ci sono stati, anche nel suo discorso, quando dice che non si voleva portare la democrazia, smentendo 20 anni di enunciazioni. Ma gli errori sono stati molti. Ne ha fatti Bush nel 2003, quando aprendo la questione irachena ha distratto dall'Afghanistan. Ma anche Obama, quando ha aumentato le truppe dicendo però che si sarebbe ritirato dopo 18 mesi: il ritiro non si annuncia mai prima! Trump, con gli accordi di Doha ha iniziato a discutere con i talebani e solo dopo con il governo locale, smentendo 20 anni di affermazioni sulla non disponibilità a trattare con i talebani. E' ingiusto dare la colpa solo a Biden”.

“L'Europa non si è vista granché, perchè è una missione NATO, nella quale ogni Paese rappresenta solo se stesso”, ha aggiunto Pinotti. ”Lo sblianciamento di forze a favore degli USA è enorme. Per questo dovremmo fare fronte comune, anche per avere un peso diverso da quello di oggi. Bisogna fare dei passi avanti sul tema della difesa europea, per non essere ininfluenti sui temi internazionali. Se non ora, quando? Bisogna superare l'unanimismo”.