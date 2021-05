Politica

Mercoledì, 5 maggio 2021 - 11:49:00 Pnrr, chi l'ha visto? Il testo non è online sul sito della Commissione Europea Dopo le dure critiche di Giorgia Meloni, anche Openpolis bacchetta il Governo Draghi: "Il testo discusso in Parlamento potrebbe non essere quello definitivo"