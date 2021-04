Meloni: "Recovery a scatola chiusa. Dov'è ora la democrazia?". VIDEO

Recovery: Meloni, Camere esautorate per litigi maggioranza - "La scelta di esautorare il Parlamento" sul Recovery plan "e' stata una scelta politica", perche' il governo non voleva "trovarsi nella difficolta' di mettere insieme una maggioranza litigiosa". Ma "siete tutti uniti nel non contare assolutamente nulla? Questa e' l'unita' nazionale?". Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Pnrr, rivolgendosi al premier Draghi e alla sua maggioranza.



Recovery: Meloni, in assenza risposte ci asteniamo su giudizio - "Un partito serio non vota un piano cosi' in assenza di risposte e non accetta il metodo di un piano chiuso per mesi nel cassetto e poi" sottoposto al voto con un "prendere o lasciare, e per questo noi dobbiamo astenerci adesso da ogni giudizio e quando sara' compiuto il nostro giudizio, le garantisco presidente che sara' libero e non viziato da interessi di parte". Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula della Camera, in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Pnrr.



Recovery: Meloni a Draghi, Roma caput mundi con 500 milioni? - "Roma caput mundi con 500 milioni? Mi pare un obiettivo un po' difficile presidente Draghi". Lo ha detto Giorgia Meloni, in Aula della Camera, rivolgendosi al premier in merito a un suo passaggio sulle risorse destinate a Roma contenute nel Pnrr.

Recovery: Meloni, normale che Camere votino a scatola chiusa? - "Lei presidente Draghi ha utilizzato toni molto altisonanti" nell'illustrazione del Pnrr, "ha detto che in quei piani e' contenuto il destino del Paese. E' vero, sono probabilmente l'ultima occasione che abbiamo e quei piani ci vincoleranno tutti per molti anni e allora la domanda che io rivolgo e': davvero pensate che sia giusto, normale e responsabile che il parlamento voti un documento di tale portata senza avere avuto non dico la possibilita' di formulare proposte ma ancora prima il tempo per leggerlo? E' normale votarlo a scatola chiusa?". Lo ha detto in Aula della Camera Giorgia Meloni, in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Pnrr.



Recovery: Meloni attacca Fico-Renzi, dov'e' ora la democrazia? - "Presidente Fico, la democrazia parlamentare non si puo' invocare solo per i giochi di palazzo" quando bisogna "fare governi non votati dai cittadini. E Renzi ha mandato via Conte perche' non riteneva normale che il Recovery" fosse realizzato da un gruppo di tecnici senza "il coinvolgimento del parlamento", "e ora dov'e' Renzi, in Arabia Saudita?". Lo ha detto Giorgia Meloni in Aula della Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sul Pnrr, lamentando il fatto che il Parlamento "e' stato tenuto all'oscuro" e "non puo' votare un piano a scatola chiusa".