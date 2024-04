MINI Aceman: innovazione e stile nel nuovo crossover elettrico

La MINI introduce nel mercato il suo primo crossover completamente elettrico, il MINI Aceman,

segnando un punto di svolta nella mobilità urbana con un design innovativo e prestazioni dinamiche. Lungo poco più di quattro metri, il MINI Aceman combina l'agilità tipica del brand con un uso intelligente dello spazio, rendendolo ideale per la vita cittadina.

Design esterno e interno

L'esterno di MINI Aceman sfoggia un look audace e moderno, con una griglia frontale ottagonale e fari a LED che rafforzano la sua presenza su strada. Il design si distingue per le sue linee pulite e proporzioni equilibrate, che enfatizzano la modernità del modello. Internamente, l'Aceman offre un ambiente spazioso e tecnologico, caratterizzato da materiali sostenibili e un ampio display OLED centrale, che serve da fulcro per l'interazione con il veicolo.

Performance e mobilità elettrica

Dotato di un motore elettrico che promette un'esperienza di guida esaltante, il MINI Aceman può vantare un'autonomia impressionante che lo rende perfetto non solo per gli spostamenti urbani ma anche per viaggi più lunghi. Le sue dimensioni compatte non compromettono la performance, garantendo invece una guida dinamica e reattiva, tipica del marchio.

Tecnologia e sicurezza

Il crossover è equipaggiato con sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia che aumentano la sicurezza e il comfort. La tecnologia di bordo include modalità di guida personalizzabili, che permettono al guidatore di adattare l'esperienza di guida alle proprie preferenze, migliorando l'interazione tra uomo e macchina.

Versatilità e funzionalità

Nonostante le dimensioni esterne contenute, il MINI Aceman offre un'abitabilità sorprendente, con un bagagliaio versatile che si adatta alle diverse necessità di carico. Questo lo rende particolarmente adatto a soddisfare le esigenze di famiglie e professionisti che non vogliono rinunciare a stile e praticità.

Motore elettrico efficente

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV della MINI Aceman E genera una coppia di 290 Nm, accelerando la vettura da ferma a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 160 km/h. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la MINI Aceman SE genera una coppia di 330 Nm, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h*.

Con un contenuto energetico di 42,5 kWh, la batteria della MINI Aceman E raggiunge un'autonomia di 310 chilometri nel ciclo di prova WLTP. La batteria ad alto voltaggio della MINI Aceman SE ha un contenuto energetico di 54,2 kWh, che le consente di raggiungere un'autonomia di 406 chilometri secondo il WLTP.*

MINI Aceman si presenta come una scelta eccellente per chi cerca un veicolo elettrico che non fa compromessi su stile, comfort e sostenibilità. Con questo nuovo modello, MINI non solo riafferma il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma ridefinisce anche le aspettative per il futuro della mobilità urbana.