Annalisa fa incetta di platini, quinto disco per "Bellissima"

Super Annalisa. La cantante non smette di festeggiare. Il tour sta andando alla grandissima, il singolo sanremese Sinceramente, che sta spopolando anche oltre i confini italiani, è già doppio platino e Bellissima ha appena ricevuto il quinto.





“È un risultato che sento particolarmente importante perché dentro di me sono convinta che questa sia la canzone che ha aperto quel piccolo foro da cui poi si è formato quel vortice che mi ha felicemente risucchiata. Voglio celebrarla con alcuni ritrovamenti inediti: una delle ultime foto mai pubblicate dal set del video e un paio di testimonianze del giorno in cui l’abbiamo scritta (8 settembre 2021), che non ricordavo nemmeno più di avere. Stava prendendo forma da appena qualche ora ma l’entusiasmo era già palpabile. “E poi senza avvisare” è arrivata lei”, racconta l’artista sui social dove ha postato anche i “ritrovamenti inediti“.