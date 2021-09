Pnrr, Orlando: "5 miliardi di investimenti sulle politiche attive del lavoro"

Pnrr, Orlando: “5 miliardi di investimenti sulle politiche attive per il lavoro”

“Non ci possiamo permettere in questo momento di avere risorse ferme bloccate nei cassetti. Per questo, appena insediato, mi sono attivato, in rapporto con le Regioni, per sbloccare i fondi che sono necessari ad avviare un percorso di politiche attive, che tra l'altro vedrà nei prossimi mesi un grandissimo investimento, perché dopo queste risorse ne arriveranno delle altre, complessivamente quasi 5 miliardi di investimento sulle politiche attive, cioè sul sostegno a chi cerca lavoro, a chi si deve formare, a chi deve difendere il lavoro".

Così ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, oggi a Firenze, incontrando i giornalisti in occasione della firma di un protocollo d'intesa con la Regione Toscana su sviluppo e occupabilità.

Il protocollo, secondo quanto reso noto oggi, darà vita a un piano complessivo e organico delle politiche attive della Regione Toscana, finanziato con 53,8 milioni di euro, parte dei 323 mln accumulatisi nel tempo come residui “storici” della Cig in deroga, e sbloccati nelle scorse settimane. Secondo Orlando, investire sulle politiche attive del lavoro è "il modo migliore di affrontare la crisi, i danni, le difficoltà che la pandemia ha prodotto, e anche il modo migliore di dare una risposta alle esigenze di innovazione e di competitività del Paese".

"La garanzia di occupabilita' dei lavoratori e' parte integrante del Pnrr", ha aggiunto il ministro, spiegando che si tratta di "un'occasione storica di rilancio del settore, con investimenti che non ci sono mai stati".