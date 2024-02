Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild) tiene in pugno il governo

Ponte sullo Stretto, con il contenzioso ancora in corso Salini tiene in pugno il governo

Tra i punti principali dell’esposto sul Ponte sullo Stretto che ha portato la Procura di Roma ad aprire una inchiesta c’è la questione del contenzioso fra la Società Stretto di Messina ed Eurolink. Dalla breve intervista mandata in onda da Report domenica sera si capisce come Pietro Salini, ceo di Wubuild, oggi possiamo dire l’uomo più potente d’Italia come ha raccontato affaritaliani.it, tenga in pugno il governo, e più nello specifico il ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini.

Il governo, infatti, con il decreto che rispolvera l’infrastruttura ha disposto la caducazione del contenzioso. Eurolink aveva chiesto i danni allo Stato quando il governo aveva cambiato idea decidendo di non realizzare più l’infrastruttura.

Il risarcimento danni che chiedeva Eurolink era di 700 milioni di euro e nonostante la sconfitta in primo grado Eurolink non ha rinunciato al contenzioso che è ancora in corso.

“Quando si farà il ponte il contenzioso non avrà più ragione di esistere”, ha affermato Salini a Report specificando che l’accordo con il ministero alle Infrastrutture parla chiaro: “Ove si vada avanti c’è già la rinuncia del contenzioso”.

PIETRO SALINI RISPONDE A REPORT: GUARDA IL VIDEO

Salini davanti alle telecamere non fa giri di parole e definisce il dietrofront del governo nel 2011 come “un esproprio” che “in un Paese normale non sarebbe mai avvenuto” e rivendica, con il ripristino del progetto, di aver ottenuto ciò che spettava alla sua società, e non un “regalo”, come il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia ha definito la riattivazione del contratto.

Wubuild intanto, contattato da affaritaliani.it, non ha voluto commentare la notizia dell’apertura dell’inchiesta a Roma perché l'apertura di un fascicolo era un atto dovuto e se lo aspettavano.