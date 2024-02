Appalti/ Te lo do io il Ponte: Salini, ecco l'uomo più potente d'Italia

Pietro Salini, dagli albori della carriera alla nascita di Webuild. Il ritratto dell'erede e Amministratore delegato dell'ex "Impregilo"

Nella saga lunga e complessa delle grandi opere, l'ultimo capitolo porta il nome di Webuild, una multinazionale italiana che si staglia nell'ambito delle costruzioni e dell'ingegneria civile in oltre 50 Paesi. Dietro a questo gigante del settore si cela una storia intricata, che ha visto la trasformazione di Salini Impregilo in Webuild, guidata dalla figura di Pietro Salini.

Non c'è grande opera in Italia che sfugga al controllo dell'azienda: dalla metropolitana di Roma e Milano al Ponte di Messina, dallo stadio del Milan alle commesse all'estero. L'azienda che porta il suo nome, il consorzio Salini, ha origine a Roma nel 1936 quando Pietro Salini, antenato dell'attuale CEO, avvia l'attività nel settore delle costruzioni. Nello stesso anno, l'azienda ottiene un contratto per l'ampliamento dello Stadio dei Cipressi. Nel 1956, Simonpietro Salini, figlio maggiore del fondatore, inizia a collaborare con il padre nell'impresa di famiglia. Dopo la morte di Pietro Salini, Simonpietro dirige l'azienda verso progetti in Africa. Negli anni '60, Salini Costruttori completa la costruzione della diga di Legadadi in Etiopia su progetto di Giorgio Pietrangeli.

Ma chi è Pietro Salini, nipote del patriarca? Laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma, ha avviato la sua carriera nel 1987 all'interno del gruppo di famiglia, assumendo progressivamente ruoli di responsabilità nella gestione e nello sviluppo delle attività internazionali.

Nel 1994, ha assunto la carica di Chief Executive Officer di Salini Costruttori SpA, una società in rapida espansione sia a livello nazionale che internazionale. Uno dei momenti cruciali della sua carriera è stato nel 2009, quando ha guidato l'acquisizione di Todini Costruzioni Generali SpA, operazione che ha trasformato Salini Costruttori nel terzo gruppo italiano nel settore delle costruzioni. Nel 2010, è stato nominato Chief Executive Officer di Todini Costruzioni Generali SpA, continuando a portare avanti la sua visione di crescita e sviluppo aziendale.

Nel corso degli anni successivi, Salini ha continuato a guidare il gruppo attraverso una serie di operazioni strategiche, tra cui l'acquisizione di azioni di Impregilo SpA, la sua incorporazione e la successiva nascita di Webuild. L'acronimo 'Impre-gi-lo' ha origine dal "patto GILT", un consorzio di imprese (Girola, Impresit, Lodigiani, Torno) che si è formato nel 1955 per la realizzazione della diga di Kariba, tra lo Zambia e lo Zimbabwe. Dopo il completamento della diga nel 1959 e l'uscita della Torno dal consorzio, le altre tre imprese hanno costituito una società dedicata ai grandi progetti all'estero, chiamata Impregilo S.p.A. (con una quota del 33% ciascuna, più un 1% detenuto dall'IFI-FIAT per garantire la maggioranza e il controllo). Quindi, da Impresit, Girola e Lodigiani è nato il nome Impre.Gi.Lo.

Negli anni 1989 e 1990, Fiat Impresit e Cogefar si sono fuse per formare la Cogefar-Impresit. Nel 1994, la Cogefar-Impresit, dopo aver incorporato la "Impresit-Girola-Lodigiani SpA", ha cambiato il proprio nome in Impregilo S.p.A. In seguito, questa società ha acquisito le attività della Lodigiani SpA e della Girola SpA. Franco Carraro è stato uno dei presidenti (1994-1999). E' un'azienda con un forte legame con il capitalismo italiano. Nel 2005, dopo l'esercizio dell'opzione call sulle azioni detenute da Gemina, il precedente azionista di riferimento, la partecipazione azionaria è passata a circa il 30% per Igli SpA.

Nel 2006, le società Fisia Italimpianti e la sua controllata Fisia Babcock GmbH sono tornate interamente di proprietà di Impregilo. Durante questo periodo, sono emerse voci ricorrenti su una possibile fusione tra Impregilo e il gruppo Astaldi S.p.A. Dal 2007 al 2011, la maggioranza azionaria (29,6% e contrassegnata come "Igli") era detenuta da un patto di sindacato tra le società Argofin (famiglia Gavio), Autostrade (famiglia Benetton) e Immobiliare Lombarda (famiglia Ligresti), con quote paritarie del 33%. Alla fine del 2011, tutte le quote azionarie di Igli sono state acquisite dal gruppo Gavio, diventando così l'azionista di maggioranza relativa. In questo periodo la vicepresidenza è assegnata a Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade che verrà poi convolto nella tragedia del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Nel 2011, attraverso l'acquisto di azioni sul mercato, Salini entra nel capitale di Impregilo. A giugno del 2012 Salini S.p.A. acquisisce dal mercato una quota del 29,9% delle azioni di Impregilo, eguagliando quella del Gruppo Gavio. A luglio l'assemblea dei soci, con il sostegno dei piccoli azionisti favorevoli a Salini, revoca gli amministratori in carica. Il giorno successivo, il nuovo Consiglio di Amministrazione insedia Pietro Salini come Amministratore Delegato e Claudio Costamagna come Presidente. A settembre il Consiglio di Amministrazione di Impregilo avvia una collaborazione strategica con Salini per sfruttare sinergie commerciali.

A febbraio del 2013 Salini lancia un'Opa sulle azioni ordinarie di Impregilo al prezzo di 4,00 euro per azione e ad aprile raggiunge l'86,5% delle azioni ordinarie al prezzo di 4,00 euro per azione al primo tentativo, mentre a giugno viene ufficializzato il progetto di fusione di Salini in Impregilo, dando vita al gruppo industriale "Salini Impregilo" a partire dal gennaio 2014.

Nasce dunque il gruppo Salini Impregilo, attivo nella realizzazione di grandi opere con circa 31.000 dipendenti provenienti da 88 paesi. Nel 2013, il gruppo registra ricavi di circa 4 miliardi di euro e un portafoglio ordini di circa 29 miliardi di euro, di cui 21,9 miliardi nel settore delle costruzioni. Nel novembre 2018, Salini Impregilo presenta un'offerta per Astaldi, il secondo gruppo italiano nel settore, che in quel periodo chiede il concordato preventivo al Tribunale di Roma a causa di un debito di 2 miliardi di euro con un portafoglio ordini superiore a 25 miliardi di euro.

Dopo mesi di negoziati con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e le banche creditrici, il piano di Salini Impregilo per il salvataggio di Astaldi e la creazione di un grande gruppo italiano nel settore delle costruzioni, denominato "Progetto Italia", ottiene il via libera all'inizio di agosto 2019. Il 15 maggio 2020, Salini Impregilo cambia nome e marchio diventando Webuild. Attualmente ha operativi 12 cantieri, al momento, con fondi già stanziati - anche tramite Pnrr - che ammontano a complessivi 16 miliardi di euro.

Webuild non si limita al territorio italiano: la sua presenza si estende in cinque continenti, con una vasta gamma di progetti che spaziano dalle dighe agli aeroporti, dalle autostrade alle ferrovie. Tra i progetti più significativi figurano la Linea 4 della Metro di Milano, il Cityringen di Copenhagen e lo stadio Al Bayt in Qatar, che ha ospitato i Mondiali del 2022. Ma è ovvio che il progetto più affascinante e al tempo stesso discusso è quello del Ponte sullo Stretto.

Sul tema, Salini porta ovviamente acqua al suo mulino, dichiarando che le grandi opere sono spesso criticate politicamente inizialmente, ma successivamente dimostrano la loro utilità. Sottolinea che il ponte è fondamentale per unire la Sicilia all'Italia e all'Europa, riducendo l'isolamento dell'isola, che costa miliardi di euro ogni anno. Salini enfatizza che i ritardi nell'implementare queste infrastrutture causano danni economici significativi. Rispondendo a domande sulla partecipazione di Webuild a un possibile riassetto di Autostrade per l'Italia, Salini afferma che modelli di integrazione tra concessionari autostradali e aziende di costruzioni hanno avuto successo all'estero.

Webuild, con la sua ambizione di essere protagonista di questo consolidamento, mira a competere globalmente con concorrenti cinesi e americani. Salini conclude che, nonostante i successi raggiunti, Webuild considera il suo attuale fatturato di miliardi come un punto di partenza per una nuova fase di crescita, vantaggiosa per l'intero settore e per l'Italia. Tanto che qualcuno ha provato a sollevare un dubbio: non sarà che si concentri nelle mani di Webuild un eccessivo potere, in una sorta di regime monopolistico? Salini, ovviamente, smentisce: "Abbiamo solo il 2% dei cantieri in Italia".