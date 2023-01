Primarie Pd online: nessun accordo tra i candidati, decisione rinviata

La proposta di Elly Schlein continua a dividere i Dem

E' stata sospesa la riunione tra i quattro rapresentanti delle mozioni in campo al congresso Pd e gli esponenti della segreteria dem. La riunione era stata convocata per cercare un punto di caduta fra le diverse richieste delle mozioni riguardanti il timing e le modalità del congresso, compreso spostamento della data dele primarie aperte al 26 febbraio e voto online da affiancare al voto in presenza.

E' proprio sulla possibilità di votare da remoto che si sarebbe incagliato il lavoro della riunione di oggi. Domani, 11 gennaio, è convocata la direzione del partito, alle 12.30 al Nazareno e, in mancanza di un accordo a monte, la direzione sarà chiamata a votare sulle proposte.