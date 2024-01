Primo ok a stop all'abuso d'ufficio. Via libera dalla commissione Giustizia

Libera: abrogazione frutto malinteso garantismo



La commissione Giustizia del Senato ha concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 1 del ddl Nordio, che prevede l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e un intervento su quello di traffico di influenze. I lavori proseguiranno domattina alle 9.15 con il voto sugli emendamenti relativi all'articolo 2 del testo, che affronta il nodo della trascrizione delle intercettazioni a tutela del terzo estraneo al procedimento. Sono in tutto circa 160 gli emendamenti in commissione, 26 sono stati dichiarati improponibili.

GIUSTIZIA: PASSA IN COMMISSIONE SENATO L'ODG DELLA LEGA PER LO STOP ALLA LEGGE SEVERINO

Via libera in commissione Giustizia del Senato a un odg della Lega, a prima firma Erika Stefani, che "impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione" della cosiddetta Legge Severino "in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi". Nell'odg, che modifica un precedente emendamento all'art. 1 del ddl Nordio al vaglio della prima di Palazzo Madama, si invita inoltre l'esecutivo "a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema degli stessi reati dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio".



Abuso ufficio, Libera: abrogazione frutto malinteso garantismo - "In nome di un malinteso spirito garantista con il voto in Commissione giustizia al Senato si procede verso l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio: questo fa dell'Italia un caso unico nel panorama europeo, che contravviene ai vincoli delle convenzioni internazionali sottoscritte e vanifica gli appelli dei tanti magistrati in prima linea che segnalano indagini come avviate perseguendo quella fattispecie siano spesso il 'grimaldello' che permette loro di scardinare sofisticati circuiti corruttivi". Così afferma in una nota l'associazione Libera commenta in relazione al voto in Commissione giustizia al Senato. "Le conseguenze della cancellazione del reato dal codice penale - si sottolinea - sono chiare: un passo indietro e un indebolimento nella battaglia per la legalità e contro la corruzione in nome di una efficienza della pubblica amministrazione che solo un investimento in professionalità e qualità potrà garantire".