Prodi: "Mai stato ad Atreju, lì un dibattito finto". Su Pd, Ue e clima...

Prodi, 'Atreju? Mai stato, un tempo ci si poteva andare, oggi dibattito finto'

"Hanno detto che sono stato ad Atreju. Ho cercato nei miei archivi e non ci sono mai stato. Forse un tempo andare aveva un senso ma oggi è diventato un discorso chiuso, con un dibattito finto. Quando hai Musk e Vox come interlocutori vuoile dire che vivete in un mondo diverso. Poi siccome hanno avuto il buon senso di non invitarmi, non mi sono posto il problema". Così Romano Prodi parlando con i cronisti al Forum Pd sull'Europa.

Atreju, Prodi: 'No di Elly Schlein? E che ci andava a fare?"

Ha fatto bene Elly Schlein a rifiutare l'invito? L'hanno accusata di non volere il confronto... "Non sono nei panni di Elly ma credo abbia fatto la mia stessa riflessione. Che ci vai a fare? Non esiste più il luogo del confronto che è il Parlamento. Vai a fare il confronto nelle prigioni di Castel Sant'Angelo? Si fa in Parlamento e poi la facciamo anche in un altro posto".

Pd: Prodi, serve progetto forte per creare coalizione

"Serve un progetto forte per creare una coalizione in grado di vincere". Lo ha detto Romano Prodi al forum europeo del Pd.

Pd: Prodi, serve battaglia per salari e per politica industriale

"Noi dobbiamo fare battaglie per il salario minimo che è ovunque in Europa e dove non c'è è perchè viene assolutamente garantita la giusta retribuzione". Lo dice Romano Prodi al forum sull'Europa del Pd. "Dobbiamo lavorare per la politica industriale che renda accettabile la politica ambientale. Non c'è un grande investimento che sia fatto in Italia, ci sono decine di progetti, ma nessun investimento", aggiunge Prodi.

Pd: Prodi, deve avere equilibrio tra riformismo e radicalismo

"Dobbiamo dialogare con il popolo. Gli strumenti devono essere strumenti moderni. Milei in Argentina ha vinto contro tutte le televisioni e contro tutto l'establishment. Trovo interessante come tutto lo schieramento di un governo con sussidi alla stampa e con le televisioni abbia avuto una sonora sconfitta". Lo ha detto Romano Prodi al forum sull'Europa del Pd. "Con queste idee dobbiamo procedere con il necessario equilibrio tra radicalismo e riformismo, così potremo essere punto di riferimento alle prossime elezioni europee", ha aggiunto Prodi

Clima: Prodi, non buon segno summit in paesi del petrolio

"La riforma delle istituzioni europee va accompagnata da una proposta poliica. Noi dobbiamo continuare la battalia per l'ambiente. Non sono molto ottimista, perchè quando i vertici per l'ambiente vengono fatti da due o tre paesi petroliferi in fila c'è qualcosa che non va". Lo dice Romano Prodi al forum sull'Europa del Pd.

Ue: Prodi, allargamento senza riforma veto non funziona

"Il consiglio europeo, seppure in modo legittimo, rappresenta i governi nazionali. E' necessario un ritorno all'Europa sovranazionale, prima ancora di un nuovo allargamento". Lo ha detto Romano Prodi al forum sull'Europa del Pd. "La commissione o il consiglio allargati a 35 membri non possono funzionare. Serve la fine dell'unanimità perchè con l'unanimità non si governa nemmeno un condominio", aggiunge Prodi.

Ue: Prodi, da Orbàn contraddizioni che governo Meloni cavalca

"La Brexit è stata frutto dello specchietto retrovisore. Quando conversavo con i colleghi erano tutti coscienti dei rischi, ma dicevano che Londra non si è mai fatta comnadare da nessuno. La Brexit sta dando frutti tali per cui possiamo essere sicuri che nessun paese ripeterà quell'errore. Orban è sempre contro l'Europa, ma non sarà mai fuori dall'Europa, malgrado le sue contraddizione che anche il nostro overno cavalca con grande spensieratezza". Lo dice Romano Prodi al forum europeo del Pd.