Puglia, Di Maio e Laricchia (M5s) accolti ad Andria con standing ovation.VIDEO

In un momento di forti discussioni interne, a Roma, fa notizia l'abbraccio degli elettori M5S in giro per l'Italia. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, infatti, è in tour in Puglia per sostenere il sì al referendum e la candidata Cinquestelle alla Regione, Antonella Laricchia. I due sono arrivati ad Andria, una delle tante tappe di questa tre giorni, accolti prima da un lungo applauso che poi, addirittura, è sfociato in una una standing ovation. Buoni segnali per il futuro, in casa pentastellata.