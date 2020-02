Puglia, Fitto vola nei sondaggi. Ma Salvini non lo vuole e fa i capricci

Continua il braccio di ferro sui nomi dei candidati del centrodestra per il prossimo turno elettorale in Campania e Puglia. Salvini chiede una riformulazione delle candidature, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia ricordano al “socio di maggioranza” che pacta sunt servenda. Le candidature di Raffaele Fitto in Puglia (proposto dalla Meloni) e di Stefano Caldoro (su cui punta Berlusconi) non si toccano. Alcune società demoscopiche hanno portato elementi di tutto rilievo nella discussione sulle candidature pugliesi. Dopo che Matteo Salvini ha proposto a mezza bocca l’ipotesi di Nuccio Altieri come alternativa a Fitto, la Noto sondaggi è andata sul campo a verificare la forza dei due nomi. Intanto è positivo soltanto al 37% (contro il 40% negativo) il giudizio sulla gestione di Michele Emiliano.

La candidatura di Fitto porterebbe il 46% dei consensi (contro il 32% per Emiliano), mentre la candidatura di Altieri fermerebbe al 41% il suo consenso (con la conseguente risalita al 37 per quello del candidato del centrosinistra). La cosa più curiosa, però, è il caso di concorrenza interna. La doppia candidatura porterebbe Fitto (spinto da Forza Italia e Fratelli d’Italia) al 32% come Emiliano. Mentre Altieri (Lega) si fermerebbe al 16%. Anche Emg Acqua sonda gli elettori pugliesi. In questo caso Fitto domina con dieci punti di distacco rispetto a Emiliano (e il centrosinistra) si ferma al 34% contro il 44% del candidato unico del centrodestra. L’ipotesi della presenza di Altieri accanto a Fitto, però, danneggerebbe la coalizione, riconsegnando a Fitto la regione (33,5% Emiliano, 29% Fitto e 15% Altieri).