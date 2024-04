Puglia, lascia l'assessore alla Sanità. Terremoto politico, trema Emiliano

"Spero che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini"



Nuovo terremoto politico in Puglia, Michele Emiliano sempre più in bilico.



L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato lo stesso Palese spiegando che "considerata l'attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi". Il primo passo verso il rimpasto che dovrebbe vedere la luce domani.



Leggi anche/ M5S: 'No a sfiducia Emiliano', Assessore Legalità la figlia di Renata Fonte

Puglia: Emiliano nomina tre nuovi assessori

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato la nomina di tre nuovi assessori: Serena Triggiani, con delega all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Crisi industriali e Politiche di genere; Viviana Matrangola, con delega a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalita' e Antimafia sociale; Debora Ciliento, con delega ai Trasporti e Mobilita' sostenibile.