Puglia,"Mario Cito pronto a venire in Lega.Altieri vice di Fitto nell'accordo"

E' vero come ha scritto Affaritaliani.it che Mario Cito, figlio dell'ex sindaco di Taranto Giancarlo Cito, sta per passare con la Lega?

"Ci sono diverse persone che sono interessate ad aderire al progetto di Matteo Salvini, poi tutto deve passare al vaglio del comitato regionale. Mario (Cito, ndr) è una di quelle persone, insieme ad altre, che provengono da altri partiti del Centrodestra o da esperienze con liste civiche, che potrebbe entrare nella Lega. Comunque, ripeto, alla fine la decisione spetta al segretario regionale e, in ultima istanza, al segretario nazionale Matteo Salvini, che ha l'ultma parola su candidature e adesioni".



Gianfranco Chiarelli con Matteo Salvini

Mario Cito potrebbe essere candidato con la Lega in Puglia alle Regionali di settembre?

"Io mi limito a fare solo delle indicazioni al segretario regionale Luigi D'Eramo. Abbiamo tantissime richieste per candidarsi con la Lega o comunque per far parte del partito. Spetta a D'Eramo e poi alla fine a Salvini".

Insomma, avete sottratto Mario Cito a Fratelli d'Italia e a Giorgia Meloni...

"Mario (Cito, ndr) è stato nella Lega At6, la Lega meridionale. Nel 2013 entrò con me in Forza Italia, ma non ha mai fatto parte di Fratelli d'Italia".

In Puglia ormai c'è un derby nel Centrodestra a soffiarsi big e personalità di spicco...

"Per quanto riguarda la Lega, per fortuna, abbiamo moltissime richieste di adesioni, non dobbiamo andare a cercarle perché in tanti credono nel progetto di Salvini. Io sono maggiormente concentrato sulla provincia di Taranto a conquistare l'elettorato moderato che prima non ci votava, non mi interessa chi era in Forza Italia e in Fratelli d'Italia. Dobbiamo prendere il voto dei moderati che prima non hanno votato Lega e ci sono ampi spazi".

E' vero che il senatore Luigi Vitali è pronto a entrare nella Lega?

"A questa domanda davvero non so rispondere. Fino ad oggi non è mai stata all'ordine del giorno questa ipotesi. Vitali è stato il coordinatore regionale di Forza Italia e poi è passato con Giovanni Toti in Cambiamo!. Un suo ingresso nella Lega non è mai stato all'ordine del giorno, almeno finora".

La Lega chiede che Nuccio Altieri sia il vice di Raffaele Fitto, c'è l'ok degli altri partiti al ticket?

"Pare che questa soluzione sia scaturita dall'accordo a livello nazionale. Ho sentito la settimana scorsa Matteo Salvini sia a Barletta sia ad Andria e da quello che è trapelato la possibilità di Altieri vice di Fitto è stata messa sul tavolo nazionale".

In Puglia al momento la Lega avrà il candidato sindaco solo ad Andria, come ha dichiarato Antonio Tajani ad Affaritaliani.it, o nell'accordo ci sono anche altri comuni come Corato (Bari) e Ceglie Messapica (Brindisi)?

"Non ero presente al tavolo nazionale, ma al di là di Andria, capoluogo di provincia, ci sono altri comuni dove il candidato sarà della Lega, come appunto Corato e Ceglie. Nel comunicato della Lega erano stati inseriti chiaramente. Tajani ha anche detto che non si è parlato del ticket con Altieri, diciamo che evidentemente al tavolo nazionale erano concentrati sull'adesione importantissima della Lega sulla candidatura di Fitto lasciando così passare in secondo ordine altre richieste".

Scusi, ma Corato e Ceglie alla Lega così come Altieri vice di Fitto sono richieste che avanzate o dite l'accordo c'è e va rispettato?

"Gli accordi si rispettano, come Lega abbiamo rispettato l'intesa che gli altri dicevano risalire allo scorso ottobre. Noi abbiamo avuto buon senso e maturità mettendo al centro la prospettiva del benessere dei pugliesi evitando un'altra spaccatura del Centrodestra. E' chiaro poi che in una trattativa si pongono delle condizioni e tra queste ci sono gli altri comuni oltre ad Andria e il ticket con Altieri, che Salvini dà per scontato perché già discusso al tavolo nazionale. Può non far piacere, immagino che si troverà una sintesi. Tra persone serie e mature, però, gli accordi si rispettano".

Molti di voi leghisti pugliesi sono ex fittiani, non c'è imbarazzo nel ritrovarvi Fitto candidato della coalizione alla guida della Regione?

"Assolutamente no. Io ho un rapporto con Raffaele (Fitto, ndr) non conflittuale, ma la politica è anche questa. Ho lasciato Fitto quando è andato in Fratelli d'Italia perché io ho sempre creduto nel progetto di Salvini. Ma non c'è alcun problema e immagino sia così anche per gli altri. Faremo una campagna elettorale seria per vincere. Ciò che ci interessa è mandare a casa la sinistra e quindi Emiliano con tutti i danni che hanno fatto negli ultimi quindici anni".