Quasi 1 italiano su 2: attacco al governo. Se cade Meloni? Urne, no tecnici

Boom M5S, crescono Fratelli d'Italia e Lega

Quasi un italiano su due, il 47,3%, ritiene che sia in atto un attacco dei poteri forti contro il governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

E gli italiani non hanno alcun dubbio nel caso in cui dovesse cadere l'esecutivo di Centrodestra: l'83,6% del campione propende per nuove elezioni politiche e solo il 16,4% vuole un nuovo governo tecnico come quelli di Mario Monti e Mario Draghi.

Nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia torna sopra il 29% mentre la Lega sfiora l'11%. In calo al 6,1% Forza Italia. Sempre sotto il 20% il Partito Democratico mentre il Movimento 5 Stelle cresce ancora e si avvicina al 17%.