Quirinale, passo indietro di Berlusconi. Salvini ad Affari: "Ora vediamo se a sinistra..."

Quirinale, passo indietro di Berlusconi. Salvini ad Affari: Piano B? Diversi candidati, tutti validi. Ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti"

"Giornata decisiva, per il Centrodestra e per l’Italia! Ora vediamo se a sinistra continueranno a dire di no a tutte e tutti", spiega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it dopo il passo indietro di Berlusconi nella corsa al Quirinale. E ora? Un piano B per il Cdx? Ci sono candidati all'orizzonte adesso che Silvio si è chiamato fuori? "Diversi, tutti validi", aggiunge Salvini ad Affari.

Quirinale, Salvini: Da Berlusconi grande servizio all'Italia. Ora proposta centrodestra senza veti della sinistra

Il centrodestra "ora avra' l'onore e la responsabilita' di avanzare le sue proposte senza piu' veti dalla sinistra", sottolinea Matteo Salvini, alla luce del passo indietro di Silvio Berlusconi che ha deciso di candidarsi al Quirinale. "Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra", sottolinea il leader della Lega.

Quirinale, Fratelli d'Italia: noi e resto coalizione pensiamo a durate legislatura. No Draghi al Quirinale

"La cosa più importante è l'unita coalizione, noi abbiamo fatto un gesto di generosità per questo obiettivo". E' quanto avrebbe Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento durante il meeting di centrodestra. "Fdi e resto coalizione pensano a durata della legislatura". Poi la leader di Fdi ha spiegato come da parte di Fdi ci sia contrarietà a Mario Draghi al Quirinale.

Quirinale: Borghi (Lega), e' ora di pace, Salvini ci sta lavorando

"Mi sembra che tutti stiano facendo le cose piu' sensate. Incrociamo le dita. Con un minimo di collaborazione da parte del M5S la politica (e quindi i cittadini) si riprenderanno le proprie responsabilita'. E Salvini sta lavorandoci con pazienza ed umilta'. E' ora di pace". Lo scrive su Twitter il deputato della Lega Claudio Borghi, commentando le ultime evoluzioni nella coalizione di centrodestra sul Quirinale.

