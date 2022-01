Quirinale: Mattarella, casalinghe lo "votano". Il portavoce fa gli scatoloni

Quirinale, Matterella-bis? Lo chiede l'80% delle casalinghe

Le casalinghe non si sono arresa all'idea che Sergio Mattarella non sarà più il presidente della Repubblica. "Federcasalinghe si schiera sul Quirinale e chiede a Matarella il bis. Altissimo il gradimento delle donne per un nuovo mandato a Sergio Mattarella quale Presidente della Repubblica: gradimento oltre l'80% secondo una verifica ad ampio raggio condotta non solo tra le associate ma anche nella società". A dirlo è Federcasalinghe secondo cui "le donne considerano il nuovo mandato al Presidente Mattarella, e la prosecuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Draghi l'unico segno di stabilità in un momento difficilissimo per il Paese e di transizione parlamentare".

"Le prossime elezioni politiche sono storiche ed ormai vicine. Dalle urne uscirà un Parlamento molto diverso, per il numero degli eletti. L'attuale Parlamento, ormai in scadenza, è costituito da 950 eletti fra Camera e Senato. Il prossimo sarà costituito da solo 600 eletti. Viviamo una fase costituzionale delicata, che richiede coesione e stabilità. Per questo come cittadine- conclude la nota- abbiamo inviato la richiesta a tutti i Capogruppo di Camera e Senato di chiedere e votare un nuovo mandato a Mattarella ed abbiamo chiesto al Presidente di accogliere positivamente questa possibilità", conclude Federcasalighe.

Quirinale: portavoce Mattarella posta foto scatoloni

"Fine settimana di lavori pesanti…", scrive su Twitter Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E posta una foto con gli scatoloni nella sua stanza al Quirinale. Cambiata, poi, anche l'immagine del profilo su social network e whatsapp: non più il torrino del palazzo presidenziale ma un'immagine personale.

Fine settimana di lavori pesanti… pic.twitter.com/HoKPUYogAr — giovanni grasso (@_giovannigrasso) January 22, 2022

Quirinale: Mattarella seguirà prime votazione dalla sua casa di Palermo

Sergio Mattarella è nella sua casa di Palermo per trascorrere il fine settimana. Il presidente della Repubblica seguirà da lì il primo scrutino per l'elezione del suo successore. Il suo rientro è previsto per martedì mattina.