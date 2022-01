Berlusconi ancora in campo, fuori Merkel e Sarkozy: la profezia di Montanelli

Berlusconi e quei sorrisi di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy

Molti lettori ricorderanno che la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e l’allora Presidente francese, Nicolas Sarkozy, sorrisero, in una conferenza-stampa, trasmessa in mondovisione, alla domanda di una giornalista. Aveva chiesto se fossero stati rassicurati da Silvio Berlusconi, al vertice europeo del 23 ottobre 2011, nel pieno della drammatica crisi finanziaria dell’Italia.

Sarkozy out, Merkel addio alla cancelleria. Berlusconi invece...

Dieci anni dopo, Sarkozy, dopo essere stato battuto alle presidenziali dal modesto concorrente, Francois Hollande, è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale, per “finanziamento illecito”.

Angela Merkel ha dato l'addio alla cancelleria, dopo 16 anni ininterrotti alla guida della Germania, in seguito alle elezioni tedesche del 26 settembre 2021.

In campo, a 85 anni, resta solo la “vittima” di quei sorrisi imbarazzanti in tv, Silvio Berlusconi, che aspira a succedere a Mattarella.

Ci si chiede se la longevità politica dell’ex Cav. sia un elemento positivo per la democrazia o negativo, in primis per il centrodestra, che non ha selezionato un leader in grado di ereditare la guida dello schieramento, maggioritario nel Paese.

Berlusconi e quella previsione di Montanelli

Oltre che prendersi la rivincita sugli ex colleghi, il fondatore di Forza Italia ha smentito la previsione che Indro Montanelli, nel 2000, un anno prima di morire, vergò sull’ex editore de “Il Giornale”, diretto, per 20 anni, dalla storica, grande firma del Corriere : “secondo me, il berlusconismo - scrisse su Oggi - è come il vaiolo, una malattia, che si può curare solo con il vaccino, cioè con un’iniezione di vaiolo. Viene la febbre e poi la guarigione. Io la guarigione non farò in tempo a vederla, voi lettori sì…”.

A giudicare dalle discussioni, dalle polemiche e soprattutto dalla partita, che sta giocando, a tutto campo, l’ex premier lombardo, sono stati individuati i vaccini contro il Covid-19, non quello contro il berlusconismo…

Leggi anche

Quirinale, il retroscena di Sgarbi su Berlusconi: "Mi ha detto che..."

Quirinale, Draghi piace sempre di più nel M5S. Ma... Casini piano B

Pisapia a tutto campo, dall'UE alla Lombardia: "Draghi? Ci serve al Governo"