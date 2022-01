Quirinale, il retroscena di Sgarbi su Berlusconi: "Mi ha detto che..."

Quirinale, il retroscena di Sgarbi: "Berlusconi si ritiene ancora in gara, ora deve sciogliere la riserva"

Quirinale, il retroscena di Vittorio Sgarbi: "Berlusconi mi ha detto che ha 100 voti in più e così abbiamo cominciato una serie di telefonate entusiasmanti", ha spiegato nel corso di Piazzapulita condotto da Corrado Formigli su LA7. "Oggi mi ha fatto sapere da una fonte molto informata e vicina a lui che si ritiene ancora in gara, e quindi il mio dovere non è finito. Ora deve sciogliere la riserva presso gli alleati", sottolinea Vittorio Sgarbi.

Quirinale, Sgarbi sulla candidatura di Berlusconi. Video

