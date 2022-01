Quirinale, voteranno anche i positivi. Drive-in nel parcheggio, legge speciale

Quirinale, 19 deputati e 15 senatori voteranno dalla loro auto

Lunedì alla Camera si voterà per il nuovo presidente della Repubblica. Il giorno tanto atteso ormai sta per arrivare e mentre i partiti cercano un accordo sul nome del prossimo inquilino del Quirinale, il presidente Fico studia una strategia per far votare anche i grandi elettori positivi. Ora sono 19 i deputati e 15 i senatori positivi. Lunedì - si legge sul Corriere della Sera - se ne stimano una ventina. I parlamentari positivi asintomatici potranno esprimere la preferenza per il nuovo capo dello Stato, in automobile, nel parcheggio alle spalle di Montecitorio in via della Missione. Ma servirà un decreto legge per consentire ai parlamentari di spostarsi dalla propria residenza e raggiungere la Capitale per il voto. Il governo lo sta preparando in queste ore.

Eseguendo alla lettera - prosegue il Corriere - il doppio ordine del giorno della Camera che lo impegna a rimuovere gli ostacoli posti dalla norma sul Super Green Pass. Sarà superato così anche il nodo degli spostamenti verso Roma. Il testo del decreto ad hoc dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e consentirà solo ai grandi elettori ed esclusivamente in occasione di questa votazione ciò che agli altri non è permesso: uscire dall’isolamento. Ma tra mille cautele. I grandi elettori asintomatici dovranno raggiungere il Parlamento con mezzi propri, non con trasporti pubblici. Avranno sempre l’obbligo di mascherina Ffp2. E dovranno spostarsi da domicilio a domicilio senza fermarsi. Come domicilio potrebbe essere scelto uno degli alberghi intorno alla Camera. Ancora incerto se sarà trasformato in vero e proprio Covid hotel.

