Quirinale, Lopez (Ppe): "Berlusconi al Colle vittoria per Italia e Ue"

Dal Partito Popolare Europeo pieno sostegno a Berlusconi

"Penso, in tutta onesta' e senza enfasi, che una presidenza di Silvio Berlusconi con un capo del governo come Mario Draghi sarebbe imbattibile e promuoverebbe l'Italia ancora piu' della gia' alta posizione di cui gode. Berlusconi e Draghi farebbero dell'Italia il Paese leader per motivi ovvi: dalla competenza al modo di fare, dalle conoscenze al patrimonio naturale degli italiani, che in questo non sono diversi da noi spagnoli". Lo dice a Il Giornale il segretario del Partito popolare europeo, Antonio Lopez. Berlusconi, insiste, "e' senz'altro, e non da oggi, la piu' grande risorsa e massima competenza nei rapporti internazionali".



"Voglio dire: nessuno ha come lui la capacita' di coltivare e rendere immediatamente accessibili i rapporti personali, informali con i grandi del mondo e coltivare questi rapporti in modo costante cosi' da essere, per forza e qualita', il protagonista e anche l'uomo indispensabile". "Berlusconi e Draghi - conclude - hanno entrambi questo vantaggio, che surclassa ogni altro politico italiano: sono gli unici veramente noti e apprezzati come leader in Europa. Ma penso anche che Draghi dovrebbe portare a termine il suo immenso lavoro, che Berlusconi al Quirinale sarebbe una doppia vittoria per l'Italia e per l'Europa".



Quirinale: Berlusconi, grazie a Lopez, Ppe colonna portante Ue - "Grazie al mio amico Antonio Lopez per le parole che ha voluto riservarmi nella sua intervista a Il Giornale. Siamo la colonna portante dell'Ue, vogliamo istituzioni sempre piu' moderne ed efficienti, capaci di affrontare sfide difficili come il Covid". Lo scrive su Twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando il sostegno per la candidatura al Colle espresso dal segretario generale del Ppe.



Quirinale: Giacomoni, Pd e M5s riflettano su sostegno Ppe a Cav - "L'Europa popolare, liberale e moderata vede con favore l'elezione del presidente Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. Le parole che il segretario del Partito popolare europeo Antonio Lopez ha riservato oggi a Berlusconi vanno oltre l'attestato di stima e si palesano come un importante imprimatur europeo che rende giustizia a quanto fatto dal presidente Berlusconi per l'Italia e per l'Europa.



Il Partito popolare europeo vuole Berlusconi al Quirinale, ne riconosce il carisma e l'autorevolezza e ne apprezza il ruolo di primo piano che potrebbe svolgere sul piano internazionale. Siamo convinti che questa sia la strada giusta da seguire. PD e 5 stelle farebbero bene a riflettere, in questo momento, con la fine del settennato del presidente Mattarella, le due personalita' piu' autorevoli per difendere gli interessi del nostro Paese e per aiutarlo ad uscire definitivamente dalla crisi sanitaria, economica e sociale sono proprio Berlusconi e Draghi. Il loro e' il tandem vincente per l'Italia". Lo afferma, in una nota, il il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.



Quirinale: Bernini, Berlusconi e' risorsa, lo dice sua storia - "Le parole del segretario del Ppe Lopez su Berlusconi sono molto importanti e benvenute perche' fotografano la distanza fra la credibilita' internazionale di cui gode il nostro presidente e la narrazione distruttiva che invece ne fa la sinistra italiana. Che Berlusconi sia una grande risorsa per l'Italia, insieme a Lopez, lo dice la sua storia senza uguali di imprenditore e di leader politico". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.