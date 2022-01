Casellati al Quirinale? "Occhia a 30-40 M5S", "nel Misto...". I sentiment

Casellati al Quirinale? I rumor da Montecitorio



Alla fine siamo tornati a due giorni fa. La prova di forza all'interno del Centrodestra è stata vinta da Giorgia Meloni. Si va alla conta con il tentativo di eleggere Maria Elisabetta Alberti Casellati al Quirinale. La presidente del Senato sulla carta parte da 453 voti, ovviamente se la coalizione sarà compatta, e per arrivare alla maggioranza assoluta di 505 mancano 52 voti. La strada è sicuramente in salita, difficile, molto difficile, ma non impossibile.



Questa mattina a Montecitorio un gruppo di senatori di Forza Italia, chiacchierando con i colleghi della Lega, spiegavano che quota 505 è davvero complicata da raggiungere, anche se è giusto provare ad andare fino in fondo. Gli azzurri hanno bocciato l'ipotesi Sabino Cassese e quindi si è tornati sulla seconda carica dello Stato considerata più forte degli altri tre nomi della rosa: Letizia Moratti, Claudio Nordio e Marcello Pera. "Casellati ha amici in tutti i gruppi, soprattutto nel Misto, e nel segreto dell'urna non si sa mai...", sottolineava poco prima dell'avvio delle votazioni a Montecitorio un senatore di lungo corso.



Resta poi, sullo sfondo, la possibilità di un accordo segreto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte con l'obiettivo di arrivare ala caduta del governo Conte e alle elezioni anticipate in primavera. Ufficialmente il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario all'ipotesi Casellati e resta allineato con Pd e LeU. Ma non va dimenticato che la presidente del Senato fu proprio eletta anche con i voti pentastellati nel 2018 all'epoca dell'esecutivo giallo-verde.



Certamente la maggioranza dei grillini, che fa capo a Luigi Di Maio e a Roberto Fico non vota Casellati (i famosi 166 voti per Mattarella di ieri al quarto scrutinio) ma - spiegano fonti di Centrodestra - potrebbero arrivare 30-40 voti contiani inattesi. Anche i cosiddetti moderati sono in campo e determinati. Antonio Tajani ha esortato tutti i parlamentari di Forza Italia a "votare compatti Casellati" e anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e co-leader di Coraggio Italia, ha usato parole molto chiare e nette: "Voteremo Casellati, non abbiamo paura di niente". Insomma, si va alla conta...



