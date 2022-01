Quirinale, il "regista" Salvini e la "volpina" Meloni

Quirinale, Casellati affondata: Salvini fa flop e la Meloni punta il dito contro Forza Italia ma in fondo sorride

Casellati colpita e affondata al quinto scrutinio. Per ora niente capo dello Stato. 382 voti presi su 450 disponibili. I franchi tiratori nel Centrodestra vanno oltre la soglia fisiologica. Tutto calcolato? Nemmeno per niente. Era prevedibile? Altroché. E quindi? Perché mandare al macello l’agnello? I grandi osservatori ragionano: serviva questo passaggio per poi arrivare al grande nome.

Ma in queste ore ci si chiede serratamente: il leader della Lega Matteo Salvini sa quello che sta facendo o gira a vuoto? Le accuse di Matteo Renzi sul casting effettuato in giro per Roma, come se fosse X Factor, incrociate all’agenda fitta di incontri del Capitano, sembrano fondate. Il giro delle 7 chiese, però, non è stato produttivo. Solo cinema. La botte piena e la moglie ubriaca non è possibile. Votare il capo dello Stato con "l'amica" Meloni e con gli alleati di governo non è praticabile. È la logica che presenta il conto.

Intanto dall’altra parte del campo sbraitano ma godono. La pressione sale e si avvicina il momento in cui i giochi si devono chiudere. Al Centrosinistra, per il momento, la strategia dell’attesa paga. Mica scemi a non fare nomi e a lasciare la partita in mano al leader del Carroccio. E lui c’è cascato. Perché è animale da social. Tutta comunicazione e poca politica. Il suo obiettivo è intestarsi l’operazione e presentarsi all’elettorato come il "regista". Ma se va male?

Botte vuota e moglie sobria. Capo dello Stato non attribuibile a lui e coalizione di Centrodestra spaccata. Che raffinata "volpina" la Meloni… sapeva che la Casellati l’avrebbero impallinata i forzisti stessi e un momento dopo la sconfitta ha puntato il dito contro di loro. Obiettivo raggiunto: coalizione frantumata.

Clemente Mastella, fedele congiunto di una “grande elettrice” - Sandra Leonardo - e spettatore privilegiato, ha rappresentato il quadro senza mezzi termini: “A Meloni e Salvini del capo dello Stato non fotte nulla”. Punto e a capo. “Si stanno combattendo per la guida della coalizione e per scegliere un capo dello Stato che li garantisca il più possibile”, ha aggiunto.

Difficile capire come andrà a finire questo romanzo Quirinale. Sarà Draghi? Mattarella bis? Casini? Ciascuno di questi nomi ha già un cappello pronto. Il primo è quello di Letta. Il secondo è quello del Centrosinistra in generale. Il terzo è quello di Renzi. Se il prossimo capo dello Stato uscirà da questa rosa di nomi le aspirazioni da regista del “Kingmaker” Salvini dovranno essere accantonate perché il film girato non sarà stato il suo.