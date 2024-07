"Rai, più pubblicità e meno canone". La Lega propone, FI frena

Rai-pubblicità, Forza Italia boccia la proposta della Lega

Scontro tra la Lega e Forza Italia. Stavolta il tema è Mediaset, la Rai e la pubblicità. "Aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai, così da abbassare il canone". È il cuore della proposta di legge presentata dal deputato della Lega Stefano Candiani. "Aumentare di un punto percentuale la pubblicità della TV di Stato - argomenta Candiani - garantirebbe una raccolta di quasi 600 milioni che darebbero all'azienda "la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato".

Ma Forza Italia è "contraria" alla proposta di legge annunciata dalla Lega per "aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai così da abbassare il canone", spiegano fonti del partito azzurro all'ANSA, chiarendo che "se loro la vogliono portare avanti sono liberi, ma noi non siamo d'accordo". "Pur non considerandola un atto ostile, è una proposta di legge non concordata, che non fa parte di un accordo di governo" rimarcano le stesse fonti, sottolineando che "è un tema già affrontato in occasione dell'ultima legge di bilancio, quando ci fu la stessa proposta. Noi siamo contrari, non per Mediaset ma perché il canone Rai è il più basso d'Europa: il tema è che non vogliamo trasformare la Rai in un'azienda commerciale".